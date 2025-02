Sanremo 2025 record storico di ascolti per Carlo Conti nella quarta serata delle cover | 13 575 000 telespettatori con il 708% di share

Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, record storico di ascolti per Carlo Conti nella quarta serata delle cover: 13.575.000 telespettatori con il 70,8% di share

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

” conferma il boom dicon laduetti. Il quarto appuntamento della kermesse condotto dacon Geppi Cucciari e Mahmood ha incollato allo schermo 13.575.000con il 70,8% di. Numeri clamorosi. La prima parte, dalle 21.15 alle 23.29 , ha registrato 16.658.000 con il 69,23% mentre la seconda parte, dalle 23.34 all’1.29 , ha conquistato 9.939.000 con il 74% di. L’anteprimaStart, dalle 20.43 alle 21.09 con Roberto Benigni , è stata vista da 13.492.000 e il 56%. Il picco in valori assoluti arriva alle 21.47 con l’esibizione di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, davanti alla tv ci sono 17.494.000 spettatori. Il picco inall’1.24 con il 75,6% mentreannuncia la vittoria di Giorgia e Annalisa. Pur non essendo possibile un paragone secco, per i diversi metodi di rilevazione dei dati, ladi ieri è la più vista in valori assoluti dal 1999, dal punto di vista dellobisogna arrivare al 1990.