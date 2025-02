Biccy.it - Sanremo 2025 puntata finale: scaletta, ospiti e ordine di uscita dei Big

Leggi su Biccy.it

È stato finalmente svelato l’didella serata conclusiva del Festival di. Lo aprirà una donna, lo chiuderà una donna. Nel mezzo tutti i favoriti alla vittoria: da Simone Cristicchi a Fedez, passando per Olly fino all’outsider Lucio Corsi o la rassicurante Giorgia. La Top5, salvo colpi di scena, dovrebbe essere questa inrandomico.Ecco i cantanti che ascolteremo stasera, indi:Francesca Michielin – Fango in paradisoWillie Peyote – Grazie ma no grazieMarcella Bella – Pelle diamanteBresh – La tana del granchioModà – Non ti dimenticoRose Villain – FuorileggeTony Effe – Damme ‘na manoClara – FebbreSerena Brancale – Anema e coreBrunori Sas – L’albero delle nociFrancesco Gabbani – Viva la vitaNoemi – Se t’innamori muoriRocco Hunt – Mille vote ancoraThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreOlly – Balorda nostalgiaAchille Lauro – Incoscienti giovaniComaCose – CuoriciniGiorgia – La cura per meSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaElodie – Dimenticarsi alle 7Lucio Corsi – Volevo essere un duroIrama – LentamenteFedez – BattitoShablo feat.