Tpi.it - Sanremo 2025, per quali squadre tifano i cantanti in gara al Festival

Leggi su Tpi.it

, perinalPerdi calcioinaldi? Tanti artisti di questa edizione della kermesse canora sono dei tifosi (o simpatizzanti) di diversedi calcio di Serie A, ma non solo. Vediamo insieme per chi batte il loro cuore.FIORENTINACarlo ContiINTERRose VillainFrancesca Mesiano (Coma Cose)Alessandro CattelanMILANFedezGuèIramaRkomiFausto Zanardelli (Coma Cose)JUVENTUSFrancesca MichielinBrunori Sas: “Sono della Juventus, ma il mio ‘primo amore’ è il Cosenza”Francesco GabbaniROMANoemiTony EffeElodieSimone CristicchiNAPOLIMassimo RanieriKekko dei ModàSALERNITANARocco HuntLAZIOAchille LauroGiorgiaTORINOWillie PeyoteSAMPDORIAOllyGENOABreshBARISerena BrancaleStreaming e tvAbbiamo visto perin, ma dove vedere ildiin diretta tv e live streaming? La kermesse canora va in onda dall’11 al 15 febbraioalle ore 20,40 su Rai 1.