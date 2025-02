Lapresse.it - Sanremo 2025, Olly: “Simon Le Bon voleva farmi i complimenti, ma credevo fosse Salmo”

Leggi su Lapresse.it

“Mi hanno detto che misalutareLe Bon, ma io ho capito, perché come nickname haLe Bon. Quando me lo sono ritrovato davanti sono rimasto di stucco“. Lo ha dettodurante la conferenza stampa di, a poche ore dalla finale del Festival. L’artista ha raccontato l’aneddoto accaduto giovedì, quando ha incontrato i Duran Duran, ospiti al teatro Ariston in occasione della terza serata della kermesse. “Mi ha detto che gli è piaciuta la mia esibizione e che ha visto molta energia”, ha aggiunto