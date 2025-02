.com - Sanremo 2025, Olly: «Non ho l’obiettivo di vincere, ammiro Vasco Rossi»

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival diin cui partecipa con il brano Balorda nostalgiaè stato protagonista in conferenza stampa a poche ore dalla finale del Festival diin cui partecipa con il brano Balorda nostalgia: «Sono molto contento di essere qua, due anni fa la mia partecipazione era molto più low profile, i numeri e il successo sono belli ma mi sto emozionando. La prima sera ero molto teso, è stata un’esibizione di sola pancia. Giovedì ho cercato di concentrarmi sull’esibizione, di far capire che potevo portare una canzone che necessita anche di concentrazione tecnica.e rispetto, la sua influenza c’è ma in modo inconscio. Non è il mio obiettivo, è giusto godermi il percorso che sto facendo».I concerti in programma nelnei club e nei palazzetti sono tutti esauriti, arriveranno nuove date per il 2026.