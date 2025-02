Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Olly: “Il titolo originale della mia canzone era Bastarda Nostalgia. Ho accusato molto nei giorni scorsi la pressione di essere favorito”

Ancora oggi viene datoper il podio in un testa a testa all’ultimo “sangue” con l’altra super favorita Giorgia., in gara con “Balorda” (ha ammesso che iliniziale era “”), è soddisfatto di quanto è accaduto sino ad ora. “I numeri sono belli, ma qua si tratta di emozioni, – ha affermato – di quella che è stata una settimana incredibile dove sono successe cose che non avrei mai pensato che potessero capitarmi. Sono venuto qui nel 2023 ed ero sicuramente più low profile di adesso. Fino a questo momento per me il Festival è stato fantastico indipendentemente dal risultato”.Poi l’artista 23enne ha aggiunto: “Ho sempre risposto prima di venire qui a, durante le interviste, alle domande sul fatto che mi indicavano come ilper il podio.