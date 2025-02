Sanremo 2025 Olly corre verso il podio | Grazie orchestra e grazie mamma E il pubblico esulta – Il video

Leggi su Open.online

Ennesima ovazione delin sala, e pure dell’, pere la sua Balorda Nostalgia. «Vorrei ringraziare l’perché mi avete fatto salire sul palco molto tranquillo.Carlo Conti,al», ha detto. Nella terza serata del Festival, il cantante genovese – ancora primo su Spotify con il brano sanremese – è spuntato nella classifica dei primi cinque insieme ai Coma Cose, Brunori Sas, Irama e Francesco Gabbani. Anche ieri – venerdì 14 febbraio -, nella serata delle cover e dei duetti,con con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band sulle note de Il pescatore di Fabrizio De Andrè si è posizionato al quarto posto. Lo specialeIl regolamento del Festival di, chi sono gli ospiti del Festival?, chi sono conduttori e conduttrici del Festival?, le cover e i duetti della quarta serata del FestivalI testi delle canzoniACHILLE LAURO – Incoscienti giovani BRESH – La tana del granchio BRUNORI SAS – L’albero delle noci CLARA – Febbre COMACOSE – Cuoricini ELODIE – Dimenticarsi alle sette FEDEZ – Battito FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso FRANCESCO GABBANI – Viva la vita GAIA – Chiamo io, chiami tu GIORGIA – La cura per me IRAMA – Lentamente JOAN THIELE – Eco LUCIO CORSI – Volevo essere un duro MARCELLA BELLA – Pelle diamante MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore MODÀ – Non ti dimentico NOEMI – Se t’innamori muori– Balorda nostalgia RKOMI – Il ritmo delle cose ROCCO HUNT – Mille vote ancora ROSE VILLAIN – Fuorilegge SARAH TOSCANO – Amarcord SERENA BRANCALE – Anema e core SHABLO feat.