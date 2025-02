Sanremo 2025 lo show inaspettato di Achille Lauro sul palco | la dedica per San Valentino e l’imbarazzo di Elodie – Il video

Leggi su Open.online

hanno scelto di giocare la carta del duetto incrociato per la serata delle cover. A mano a mano di Riccardo Cocciante (interpretata anche da Rino Gaetano) e Folle città di Loredana Bertè sono le canzone che hanno portato suldi. A fine esibizione,si è lasciato andare a unaper San, la festa degli innamorati che accade oggi 14 febbraio. «Carlo mi devi scusare. Ho promesso ache avrei fatto un’incosciente pazzia di San», ha annunciato l’artista sul. Poi, ha intonato a cappella la prima strofa di Ancora di Eduardo De Crescenzo: «È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu, il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio e più ti penso più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti per questo amore».