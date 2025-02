Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle televisive della quarta serata, duetti e cover: Mahmood non esplode ma non fa danni, Paolo Kessisoglu voto 6 per l’intenzione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladi “2024” porta in scena, sono ventinove, sono tantissimi, ma lo show migliora. L’effetto karaoke, la comicità di Geppi Cucciari, la partecipazione di Roberto Benigni. Chi sono i promossi e i bocciatiin onda venerdì 14 febbraio su Rai1?ROBERTO BENIGNIHa evitato Dante Alighieri, i Dieci Comandamenti, la Costituzione. Un punto a favore per Roberto Benigni perché l’effetto replica era dietro l’angolo anche perché le partecipazioni al Festival cominciano ad essere numerose: è stato auna volta come conduttore, nel 1980, poi come ospite nel 1983, 2002 e 2009, 2011, 2020, 2023 e quest’anno per la settima volta torna come ospite.Per il Premio Oscar uno spazio di circa quindici minuti in apertura, una partecipazione legata al lancio del suo nuovo progetto: unaevento “Il Sogno” prevista il prossimo 19 marzo.