Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle della serata cover: languidi brividi con Coma Cose e Righeira, The Kolors e Sal Da Vinci ci divertono, Lucio Corsi e Topo Gigio cuore grande

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rose Villain e Chiello – Fiori Rosa, Fiori di Pesco Fiori rosa, fiori villani. Lasciate ogni speranza se volete commentare la performance, non è questo il punto. Il punto è che anche in mezzo al disastro, la canzone cerca di resistere. Un pezzo che merita di più, che sopravvive anche stasera. Domani tornerà a splendere, quando l’amaro nelle orecchie svanirà. 5Francesco Renga e i Modà – Angelo Artisti che non hanno più niente da imparare. Però c’è qualcosa che li frena. Ci sta, non sempre si può essere al massimo. Forse quel palco, in questo momento, per loro ‘scotta’ più che per altri. 5/6Clara e Il Volo – The Sound of Silence Un po’ effetto “Biancaneve e il Volo”. Simon & Garfunkel la sussurravano, loro no. Il risultato cambia. 5L'articolo, lecon, Thee Sal Daciproviene da Il Fatto Quotidiano.