Tpi.it - Sanremo 2025, le pagelle della quarta serata (Duetti, cover) del Festival

, le) delLadelle) diè sicuramente una delle più attese. Una grande festamusica nella quale ascolteremo i 29 Big esibirsi nella reinterpretazione di un grande successocanzone italiana o straniera, accompagnati da un ospite. Alla conduzione Carlo Conti affiancato da Geppi Cucciari e Mahmood. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi.Geppi Cucciari 9 – Meritava quest’opportunità e la sfrutta al meglio. Pungente e travolgente, regala una boccata di aria fresca con la sua comicità intelligente e ficcante. Sarebbe stato bello averla per tutte e cinque le serate. Una fuoriclasse che regala quell’imprevedibilità che tanto sta mancando a questo, come nello sketch in cui spiega il regolamento di voto di