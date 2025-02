Panorama.it - Sanremo 2025: le pagelle dei look della finale

Chi vincerà? E chi sarà premiato in questa ultima serata?Francesca Michielin in Miu MiuPerlomeno la famosa “panciera” si è fatta body.moderno e contemporaneo.. Grazie Miu Miu. Voto 8Willie PeyotePer quanto la canzone sia vincente, ilnon ha anima, né personalità. Sempre meglio le coriste. Voto 5Alessia Marcuzzi in Dolce&GabbanaPrimo approccio e primoimprobabili. Così come il suo liftino, irriconoscibile.Voto 4Marcella Bella in AmenBella. Un po’ Kiss, un po’ Abba, uno strass non fa primavera. Bocciata, voto 4.Bresh in AMI ParisStrass e cristalli per lapotevano funzionare, ma denim e t-shirt. Voto 5Kekko dei ModàCamicia e denim? Per la? No! Voto 4Alessandro Cattelan in Giorgio ArmaniNon so quanto convince con quel tuxedo bianco e dal rever esagerato.