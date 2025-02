Tpi.it - Sanremo 2025, le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

, ledel– Eccoci giunti al momento tanto atteso, ma anche il più difficile: The Grand. Come amo ripetere, “Tutte le cose belle hanno una fine”, e purtroppo questa sera cala il sipario anche sulla 75sima edizione deldi. Un’edizione che ha brillato sotto ogni aspetto, conquistando il pubblico con numeri da record, emozionando con voci straordinarie e ospitando star d’eccezione che hanno reso ogniindimenticabile. Ma c’è un dettaglio che non può passare inosservato, un aspetto che ha accompagnato la musica in ogni istante, diventandone quasi il riflesso visivo: la moda.dopo, look dopo look, glihanno raccontato storie, espresso personalità, lanciato messaggi.