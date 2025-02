Sanremo 2025 le pagelle ai look della finale | Alessia Marcuzzi lugubre Francesca Michielin in Miu Miu 75

Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, le pagelle ai look della finale: Alessia Marcuzzi lugubre, Francesca Michielin in Miu Miu 7,5

A darci la carica per affrontare questa lunga75esima edizione del festival diè Gabry Ponte con “Tutta l’Italia”, nuova sigla di questa edizionekermesse e già tormentone indiscusso. Una botta di vita. Accanto a lui c’è Carlo Conti, con l’ultimo degli smoking creati per lui da Stefano Ricci: è un doppiopetto in velluto nero con papillon. Vintage il giusto.: Apperò, iniziamo alla grande. Chapeau per questo top di Miu Miu con scollo all’americana. Il rosa champagne le sta divinamente e il giusto equilibrio tra raso e paillettes, tra cut out e fiocchi, trend di stagione. Esprimiamo una riserva però sul pantalone a vita bassa: fosse stata una manciata di centimetri più alta sicuramente avrebbero valorizzato appieno la silhouette. Tanto più con quella cintura che appesantisce il tutto.