Lapresse.it - Sanremo 2025, la serata finale del Festival

Tutto pronto all’Ariston per ladel 75°diquella che decreterà l’artista vincente tra i 29 in gara. Ad aprire lail dj Gabri Ponte, autore del jingle ‘Tutta l’Italia’ che ha accompagnato quest’edizione della kermesse canora.Accanto al direttore artistico Carlo Conti i due co-conduttori, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tanti gli ospiti in scaletta, da Edoardo Bove all’attrice Vanessa Scalera, passando per il divulgatore Alberto Angela. Tornano sul palco anche Bianca Balti che consegnerà alcuni dei premi e Mahmood che invece presenterà il suo nuovo singolo ‘Sottomarini’. Per quanto riguarda l’ordine di esibizione, la prima a cantare sarà Francesca Michielin, l’ultima Sarah Toscano. Qui la scaletta della. ?#, il collegamento con il @Tg1Rai tra poco su @RaiUno.