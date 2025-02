Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, la scaletta della serata finale: chi è il favorito, co-conduttori, ospiti

Anche questa edizione del Festival dista per terminare. Un’edizione “asciutta”: veloce, con poche polemiche e tanta musica, in pieno stile Carlo Conti. Il conduttore e direttore artisticokermesse, stasera 15 febbraio, tornerà sul palco del Teatro Ariston e accanto a lui ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan (che in queste serate ha anche condotto il Dopo Festival). Cosa bisogna aspettarsi dalla puntata di stasera? Innanzitutto la consegna del premio alla carriera ad Antonello Venditti. Quindi ci sarà Gabry Ponte, autore di “Tutta l’Italia”, jingle ufficiale75esima edizioneKermesse. Sul palco arriveranno anche Alberto Angela e poi Edoardo Bove, il calciatore romano che lo scorso 1° dicembre ha avuto un malore in campo. Un episodio che ha colpito l’opinione pubblica e che gli ha stravolto la vita: dopo l’intervento al cuore, a Bove è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo removibile e per ora ha dovuto lasciare il calcio giocato.