Sanremo 2025 la scaletta della finale Si apre con la musica di Gabri Ponte Sul palco con Conti Alessia Marcuzzi e Cattelan

Leggi su Open.online

Ultimo giro di boa per Carloche stasera, in occasione dell’ultima serata del Festival di, sarà accompagnato suldell’Ariston dae Alessandro. Saranno presenti con una piccola incursione ancora Mahmood e Bianca Balti, mentre verrà assegnato un premio alla carriera ad Antonello Venditti. Tra gli ospiti anche il calciatoreFiorentina Edoardo Bove, Alberto Angela (che ricorderà il prossimo speciale di Ulisse, dedicato ai luoghi del commissario Montalbano) e I Planet Funk che suoneranno dalla nave Costa Toscana. Lasi aprirà conalla consolle, che suonerà il ritornello di questo: “Tutta l’Italia”. Ritmi serrati, in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, che sarà proclamato intorno alle due del mattino.