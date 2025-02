Movieplayer.it - Sanremo 2025, la scaletta della finale: l'ordine di uscita dei cantanti, a che ora finirà il Festival

Leggi su Movieplayer.it

Ecco laseratadi: la prima a cantare, dopo l'esibizione di Gabry Ponte, sarà Francesca Michielin, Fedez presentato da Vanessa Scalera. Sarà la serata più lunga del. Chi lo ama sente già la nostalgia, chi lo odia aspettava questo momento: ladiè ormai alle porte. Stasera su Rai 1 la kermesse eleggerà il nuovo vincitore o la nuova vincitrice tra i 29 artisti in gara. Al fianco di Carlo Conti ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, sul palco torneranno anche Bianca Balti e Mahmood, che presenterà il nuovo singolo Sottomarini (l'eisbizione è prevista all'1:30). LaserataSabato 15 febbraio riascolteremo tutte e 29 le canzoni in gara. Ci sarà spazio anche per molti ospiti, a cominciare da Vanessa Scalera, .