Dilei.it - Sanremo 2025, la scaletta della finale: cantanti, ospiti e orari

Siamo arrivati alladi. In maniera piuttosto veloce, proprio come voleva Carlo Conti, ma con diversi momenti significativi che sono già destinati a rimanere nella storia del Festival. La co-conduzione, con il direttore artistico, è di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi che realizza così il suo grande sogno di tornare sul palco del Teatro Ariston. Diversi gliattesi in questa serata conclusiva che, come promesso da Carlo Conti, non finisce troppo tardi. Ma chi si esibisce? Vediamo qual è la.Chi canta, laSi esibiscono per l’ultima volta al Festival ditutti gli artisti in gara che, come sappiamo, sono 29. Anche stasera, votano tutte le giurie in maniera congiunta, quindi la giuriaSala Stampa, tv e Web, la giuria delle Radio e il televoto che pesano per il 33, 33 e 34%.