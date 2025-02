Lapresse.it - Sanremo 2025, la scaletta della finale

Grande attesa per la quinta serata del 75° Festival di, quellafinalissimakermesse canora che prenderà il via stasera alle 20:44. L’evento sarà ovviamente trasmesso su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Unacorposa (qui il dettaglioserata) che partirà con l’apertura di Gabri Ponte che in consolle farà ballare l’Ariston a ritmosua “Tutta l’Italia”, la canzone scelta da Carlo Conti come jingle ufficiale di questo Festival.Conferenza Stampa del 75° Festival diI co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro CattelanAl fianco del direttore artistico, per questo attorassegna musicale, ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, mattatore finora del Dopofestival. “Più che emozionata sono proprio felice di essere qua, la felicità di essere all’Ariston”, ha detto la Marcuzzi in conferenza stampa che ha definito l’invito di Conti “un regalo”.