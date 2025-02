Isaechia.it - Sanremo 2025, la quarta serata fa ascolti folli: 70% di share

È andata in onda ieri sera su Rai Uno ladella settantacinquesima edizione del Festival di, durante la quale i 29 artisti in gara hanno portato sul palco una cover che ha fatto la storia della musica italiana e internazionale, accompagnati da uno o più artisti.A vincere è stata Giorgia, che si è esibita in Skyfall di Adele insieme ad Annalisa. Una interpretazione vibrante che le è valsa anche la standing ovation dal pubblico presente in sala. Terzo classificato Lucio Corsi che ha reso omaggio a Domenico Modugno con una delicata interpretazione de Il blu dipinto di blu insieme a Topo Gigio. Terzo posto per Fedez e Marco Masini con una versione rivisitata di Bella str0nza.Per quanto riguarda gli, dopo il grande successo delle prime tre serate, con cui Carlo Conti ha battuto i record delle edizioni condotte da Amadeus, ladelle cover ha battuto tutti i record!Ben 13,2 mln si sono sintonizzati su Rai Uno, per unodel 70%!Ladi2024 aveva ottenuto il 67,8 % di, pari a 11.