SANREMO 2025 LA FINALE | SCALETTA MINUTO PER MINUTO OSPITI CO-CONDUTTORI

Stasera all’Ariston ladella 75° edizione del Festival di. Conti, in conferenza stampa, ha detto di non vedere l’ora di conoscere il vincitore e che lo scoprirà “aprendo la busta con voi”, in unapiena di canzoni e di.I 29 Big in ordine alfabeticoAchille Lauro con Incoscienti giovaniBresh con La tana del granchioBrunori Sas con L’albero delle nociClara con FebbreComaCose con CuoriciniElodie con Dimenticarsi alle 7Fedez con BattitoFrancesca Michielin con Fango in paradisoFrancesco Gabbani con Viva la vitaGaia con Chiamo io chiami tuGiorgia con La cura per meIrama con LentamenteJoan Thiele con EcoLucio Corsi con Volevo essere un duroMarcella Bella con Pelle diamanteMassimo Ranieri con Tra le mani un cuoreModà con Non ti dimenticoNoemi conSe t’innamoriOlly con Balorda nostalgiaRkomi con Il ritmo delle coseRocco Hunt con Il ritmo delle coseRose Villain con FuorileggeSarah Toscano con AmarcordSerena Brancale con Anema e coreShablo feat.