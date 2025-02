Bubinoblog - SANREMO 2025, LA FINALE: SCALETTA MINUTO PER MINUTO, OSPITI, CO-CONDUTTORI

Stasera all’Ariston ladella 75° edizione del Festival di. Conti, in conferenza stampa, ha detto di non vedere l’ora di conoscere il vincitore e che lo scoprirà “aprendo la busta con voi”, in unapiena di canzoni e di.Ad affiancare sul palco Carlo Conti, ci saranno i co-Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, reduce dall’esperienza del Dopofestival.Il risultato verrà sommato a quello complessive delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale.Venditti, Bove, Alberto AngelaAntonello Venditti riceve il premio alla carriera. Tra gli, Edoardo Bove, il 22enne centrocampista della Fiorentina operato per l’applicazione di un defibrillatore dopo un malore in campo, e Vanessa Scalera per la sua Imma Tataranni, su Rai1 dal 23 febbraio con la terza stagione.