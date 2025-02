Lapresse.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa della finale in diretta

Leggi su Lapresse.it

Carlo Conti ina poche ore dalladi. La serata cover di ieri ha centrato centra un record storico in termini di ascolti: il 70.8% di ieri è il più alto dell’era Auditel per una penultima seratakermesse. Al fianco del direttore artistico stasera ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. “Più che emozionata sono proprio felice di essere qua, la felicità di essere all’Ariston”, ha detto la presentatrice in. “E’ un regalo che mi ha fatto Carlo, sarò al servizio dei cantanti,musica. Sono qui per aiutarvi e celebrare un momento meraviglioso”, ha aggiunto.