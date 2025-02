Quotidiano.net - Sanremo 2025: la classifica della serata dei duetti e i momenti clou

Roma, 15 febbraio- Unaricca di emozioni, omaggi e buona musica. La penultimadel Festival di, dedicata alle cover, ha regalato al pubblico dell'Ariston e ai telespettatori una grande varietà di generi e interpretazioni, confermandosi uno deimigliorikermesse italiana. Laha raccolto performance più classiche e tecniche, come quella di Giorgia che con Annalisa ha proposto ‘Skyfall’britannica Adele (conquistando una standing ovation) o ’The sound of silence’ di Clara in duetto con il Volo, a quelle più audaci e originali, come il due composto da Lucio Corsi e Topo Gigio che hanno cantato insieme ‘Volare’ o Rocco Hunt e Clementino che hanno riproposto (e omaggiato) Pino Daniele riscrivendo alcune strofe di ‘Yes I know my way’, così come ha fatto Fedez, visibilmente emozionato, per ‘Bella Stronza”, cantata con il suo autore Marco Masini.