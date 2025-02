Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 – Impossibile proporre una nuova versione di ‘Volare’ a meno di un colpo di genio. E così è stato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spero proprio che adesso non si torni a parlare del nuovo Benigni diventato pompiere dopo essereincendiario in gioventù, del suo cedimento alla possibile riforma della Costituzione di cui aveva esaltato la bellezza, degli americani che liberano Auschwitz in La vita è bella (che poi non era Auschwitz).Il Benigni di ieri sera aera in gran forma, la sua vena satirica tutt’altro che esaurita tra l’impossibilità di salutare Marcella con un “Bella ciao” e la convinzione che Giorgia sarà presente ancora per un bel po’ di edizioni: “Date retta a me che mi intendo. di musica”. Ma il vero capolavoro di ironia èil discorso sul vizio italiano di salire sul carro del vincitore, cosa che “a noi di Fratelli d’Italia desta preoccupazione”. Una stratificazione di significati in una sola frase, una finta autoironia finissima da collocare direttamente nei manuali del discorso comico.