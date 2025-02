Dilei.it - Sanremo 2025 , il segreto di bellezza di Elodie è un fondodinta con coprenza infallibile

Bellissima, magnetica e come sempre favolosa:incanta sul palco di, non solo per Dimenticarsi alle 7, il suo brano graffiante e intenso, ma anche per un fascino che – come in tutte le altre occasioni – riesce ancora una volta a bucare lo schermo.I lunghi capelli neri lasciati sciolti, delle scelte di stile che vanno a enfatizzare quanto sia meravigliosa e un make-up perfetto (realizzato da Mr Daniele) che va a sottolineare gli occhi da gatta e le labbra carnose.Ma come fare ad affrontare senza timori le luci della tv, un palco così prestigioso e la tensione che può creare – anche nelle star più acclamate – una kermesse come? Con un fondotinta, che può essere anche nostro.Si tratta di L’Oréal Paris fondotinta Liquido Infaillible 32H, caratterizzato da unaa lunga tenuta, con protezione solare spf 25 e una formula waterproof e idratante.