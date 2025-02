Davidemaggio.it - Sanremo 2025, il programma della finale: riapre la gara Francesca Michielin

Il Festival diarriva alla serata. A partire dalle 20.45, su Rai 1, Carlo Conti, affiancato nella conduzione da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, conduce l’attesa puntata che proclamerà il nuovo vincitore.DavideMaggio.it seguirà la serata in diretta minuto per minuto per aggiornare i lettori in tempo reale su tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston (e dintorni).Si esibiscono i 29 Big in. A votare è il pubblico da casa attraverso il Televoto (peso del 34%), la GiuriaSala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Al termine delle esibizioni vengono comunicate le prime 5 posizioniclassifica generale (comprensiva anche dei voti di prima, seconda e terza serata) ma in ordine casuale.A questo punto vengono riproposte le 5 canzoni più votate.