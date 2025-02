Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, il meccanismo di voto, quanto pesa il Televoto e come si decide il vincitore: tutto quello che c’è da sapere sulla finale

Cresce l’attesa per ladel Festival di, in onda stasera, sabato 15 febbraio, su Rai 1. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 75esima edizione, svelerà finalmente il nome del, scelto tra i 29 Big in gara. Mafunziona ildidella serata? La serata sarà articolata in due fasi.Fase 1: Tutti i 29 cantanti in garaEsibizione: Tutti i 29 artisti si esibiranno nuovamente con i loro brani.Votazione: Le performance saranno votate da:Tele: con un peso del 34% sul risultato.Giuria della Sala Stampa, TV e Web: con un peso del 33%.Giuria delle Radio: con un peso del 33%.Classifica Generale Provvisoria: Il risultato di questa votazione sarà sommato adelle votazioni della prima, seconda e terza serata (la serata delle cover, laquarta, non influisceclassifica).