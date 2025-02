Feedpress.me - Sanremo 2025: il cantautore cosentino Brunori Sas sorprende con la sua poesia "L'albero delle noci"

Leggi su Feedpress.me

SAS debutta sul palco dell’Ariston per il Festival dicon il brano "L'", una canzone che si distingue per la profondità del testo e l’intensità della melodia . Il, noto per la sua capacità di raccontare storie intime e universali con uno stile inconfondibile, porta aun pezzo che affronta il tema del tempo, dei ricordi e