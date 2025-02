Lettera43.it - Sanremo 2025, i favoriti dei bookmaker

Manca poco alla conclusione della 75esima edizione del Festival di. Chi vincerà? Inon hanno dubbi sulla ‘doppietta’ di Giorgia, che – in duetto con Annalisa – si è già aggiudicata la serata delle cover. I voti del venerdì non contribuiscono al conteggio della gara vera e propria, ma tant’è: Giorgia è data per vincente da tutte le agenzie di scommesse, che dietro di lei vedono l’outsider Holly. Per alcune davvero molto vicino. Nei primi cinque, poi, quasi tutte danno Fedez, Simone Cristicchi e Achille Lauro.Le quote delle principali agenzie di scommesse suSnai propende per Giorgia (3), tallonata da Olly (3,5). Poi Fedez (6,5), Achille Lauro (7,5) e Simone Cristicchi (7,5). Per Goldbet favorita sempre Giorgia (3). Poi Holly (4), Simone Cristicchi (5), Fedez (6) e Achille Lauro (7).