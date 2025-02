Sanremo 2025 gli ascolti della quarta serata | 136 milioni di spettatori e 708 per cento di share

Lettera43.it - Sanremo 2025, gli ascolti della quarta serata: 13,6 milioni di spettatori e 70,8 per cento di share

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 dedicata a cover e duetti, in onda dalle 21:15 alle 1:29, ha registrato 13.575.000 spettatori con il 70,8 per cento di share. Si tratta di numeri calcolati sulla total audience, che comprende oltre a tivù anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta. La serata è per adesso la più vista dell'edizione. Nella terza gli ascolti erano stati 10,7 milioni con il 59,8 per cento di share, nella seconda 11,7 milioni con il 64,5 per cento di share e nella prima 12,6 milioni con il 65,3 per cento di share. Nel 2024, ultimo Festival targato Amadeus, l'ascolto medio della serata delle cover, calcolato però sul campione Auditel televisivo, era stato di di 11,9 milioni di spettatori con il 67,8 per cento di share.