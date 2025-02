Bubinoblog - SANREMO 2025: GIORGIA PRIMA, CORSI SORPRENDE. LA CLASSIFICA COMPLETA DELLE COVER

Leggi su Bubinoblog

e la sua versione di Skyfall di Adele eseguita con Annalisa, a vincere la serata del Festival didedicata ae duetti.«Grazie ad Annalisa, è stato bellissimo condividere il palco con te. Questo premio è anche tuo», ha commentato. «Ringrazioper avermi fatto vivere questa serata incredibile», le parole di Annalisa.Secondo posto per il duetto tra Lucioe Topo Gigio sulle note di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Chiude il podio Fedez, che ha voluto accanto a sé Marco Masini, per cantare Bella stronza.Quarti Olly con Goran Bregovi? e la Wedding & Funeral Band che hanno riproposto Il pescatore di Fabrizio De André. Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino nel brano L’anno che verrà di Lucio Dalla sono quinti.In questa, che è una gara a parte e che non incide sulla vittoria del Festival numero 75, a votare le performances sono state tutte e tre le giurie: Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e GiuriaRadio.