Sanremo 2025, Giorgia e Annalisa trionfano nella serata duetti. Show di Benigni

La potenza delle voci di Giorgia e Annalisa vale al duo la vittoria della serata Cover del 75° Festival di Sanremo con il brano 'Skyfall' di Adele. Si piazza invece secondo il geniale duetto tra Lucio Corsi e Topo Gigio con 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. Chiude il podio la più attesa delle Cover, quella di Fedez e Marco Masini, che hanno proposto una versione di 'Bella stronza', ripulita dai passaggi più scomodi. Un buon risultato per Fedez che arriva nel giorno in cui la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione della sua posizione in relazione all'indagine per il pestaggio – nel capoluogo lombardo – del personal trainer Cristiano Iovino nell'aprile 2024 dopo una lite scoppiata poche ore prima nel locale The Club.