Sanremo 2025 Giorgia e Annalisa trionfano nella serata duetti e cover

Ventinove artisti in gara, 26 esibizioni e tre collaborazioni tra "concorrenti", classici rivisitati,da brividi e omaggi al cantautorato italiano. Laè una delle più attese del Festival die non ha fatto eccezione questa 75esima edizione. Ecco la classifica dei 10 brani migliori decisi dal Televoto, Sala Stampa, Tv e web e Giuria della Radio.consono le vincitrici dellacon– Skyfall di AdeleLucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu di Domenico ModugnoFedez con Marco Masini – Bella stronza di Marco MasiniOlly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band – Il pescatore di Fabrizio De AndrèBrunori SaS con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L'anno che verrà di Lucio DallaIrama con Arisa – Say something di A Great Big World e Christina AguileraRocco Hunt con Clementino – Yes, I Know My Way di Pino DanieleElodie con Achille Lauro – A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana BertèClara con Il Volo – The Sound of Silence di Simon and GarfunkelThe Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè di Sal Da Vinci