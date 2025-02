Comingsoon.it - Sanremo 2025: Geppi Cucciari sbeffeggia il perfezionismo di Conti e Giorgia vince la serata cover e duetti con Annalisa

Leggi su Comingsoon.it

Si è appena conclusa la quartadiportano a casa la vittoria mentreporta l'ironia sul palco e prende in giro Carloossessionato dal rispettare i tempi della scaletta. Up and down per ie le, alcuni strappano lacrime altri non convincono proprio.