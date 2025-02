Sanremo 2025, Geppi Cucciari e i finti complimenti a Il Volo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –stronca Ilcon un sorriso ama nessuno, o quasi, se ne accorge. Il siparietto con 'legnata' va in scena nella serata delle cover e dei duetti. Ilsi esibisce con Clara proponendo una versione di The sound of silence di Simon & Garfunkel. Alla fine dell'esecuzione, .