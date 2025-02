Donnapop.it - Sanremo 2025: Fedez ha copiato il brano? «Stessa melodia e BPM», ecco la bomba di Biagio D’Anelli

Leggi su Donnapop.it

ha appena sganciato la: dopo le recenti dichiarazioni su Yulia del Grande Fratello, il giornalista ha parlato del presunto plagio di.Cosa è successo?ha raggiunto il noto Dj Mario Piu che – in una diretta Instagram – ha confermato di esser stato “derubato” delportato dasul palco dell’Ariston.La canzone di Piu uscì nel 1999 e il suo titolo era Unicorn; oggi, a distanza di 26 anni, il rapper di Rozzano l’ha riproposta al Festival dihaildi?Le prime indiscrezioni in merito erano state date proprio da Mario Piu su Instagram; pubblicando un post dove metteva a confronto le due canzoni, il Dj aveva scritto quanto segue: “Che ne pensate ? Unicorn ‘99 uscita 26 anni fa’Battito in gara al Festival di