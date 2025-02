Superguidatv.it - Sanremo 2025, Fedez duetta con Marco Masini su Bella Stronza: le barre di sofferenza del rapper

Leggi su Superguidatv.it

si commuovendo consu. La cover del brano del cantante toscano è stata rivisata dal. Vediamo insieme come è andata e quale è stata la reazione del pubblico e dell’Ariston.rivisita ‘’: il duetto conUna delle esibizioni più attese della serata delle cover del Festival diera il duetto tra. Ilha deciso di portare sul palco dell’Ariston una versione rivisitata di ‘‘ scatenando anche alcune polemiche. In molti avevano visto in questa scelta una sorta di frecciatina alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, o ad Angelica Montini., scritto con Giancarlo Bigazzi, festeggia quest’anno i 30 anni. La canzone ha visto nuove strofe scritte dache hanno dato un nuovo significato al brano facendo emergere tutto il dolore delper un amore finito male.