Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Edoardo Bove super ospite della serata finale: racconterà l’arresto cardiaco che lo ha quasi ucciso in campo

È il 1° dicembre 2024, si gioca Fiorentina-Inter, match valido per la 14ª giornata di Serie A. Intorno al 16° minuto del primo tempo, il calciatore violasi rialza dopo essersi allacciato gli scarpini, fa qualche passo e si accascia al suolo, privo di sensi. I calciatori dell’Inter, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, se ne accorgono subito e accorrono in suo soccorso, richiamando l’attenzione del direttore di gara: seguono minuti di terribile paura e incertezza sulle condizioni del giovanissimo (classe 2002). Poi la corsa in ospedale e, infine, l’annuncio:ha accusato un arresto. Per questo motivo, i medici decidono di impiantargli un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo salvavita che permette di riportare il cuore ad un ritmo normale in caso di irregolarità.