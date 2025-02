Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, ecco chi ha vinto la serata cover e duetti. La classifica della quarta sera, la top 10 e le sorprese

Ladel Festival di, quella dedicata allee ai, si è conclusa con il trionfo di Giorgia e Annalisa, che hanno conquistato il pubblico e le giurie con una potente interpretazione di “Skyfall” di Adele. Unache, come ha sottolineato lo stesso Carlo Conti, “fa storia a sé”, non incidendo sullafinale del Festival, ma regalando comunque emozioni e.Sul podio, accanto a Giorgia e Annalisa, troviamo Lucio Corsi, che ha portato sul palco dell’Ariston un omaggio a Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu”, accompagnato da un ospite d’eccezione: Topo Gigio. Terzo posto per Fedez, che ha riproposto il suo successo “Bella stronza“ in duetto con Marco Masini.la top 10, annunciata da Carlo Conti e dai co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood:Giorgia e Annalisa – “Skyfall”Lucio Corsi e Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu”Fedez e Marco Masini – “Bella stronza”Olly con Goran Bregovi? e la Wedding & Funeral Band – “Il pescatore”Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – “L’anno che verrà”Irama e Arisa – “Say Something”Rocco Hunt e Clementino – “Yes I know my way”Elodie e Achille Lauro – “A mano a mano” / “Folle città”Clara e Il Volo – “The Sound of Silence”The Kolors e Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè”Laè stata determinata dal voto combinato del Televoto (34%),GiuriaSala Stampa, TV e Web (33%) eGiuria delle Radio (33%).