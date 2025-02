Tpi.it - Sanremo 2025, durante l’esibizione dei The Kolors spunta Fru dei The Jackal | VIDEO

Leggi su Tpi.it

dei TheFru dei TheFru dei Theto a sorpresadei Thenella quinta e ultima serata del Festival di.La band si stava esibendo con il brano Tu con chi fai l’amore quando, all’improvviso, è arrivato il comico, attore e conduttore che ha iniziato a ballare sulle note della canzone dei The.questa è una cosa senza senso mi sono sentita drogata eppure aveva tutto perfettamente senso, i theimpazziti, fru che si dimena come un pazzo, era tutto così assurdo ma così giusto non dovevano smettere mai#pic.twitter.com/XnkQnRFMRk— socy • ? (@takemetothemo0n) February 15,Streaming e tvDove vedere la serata finale di Samremoin diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.