Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, disastro dei tecnici Rai: Bresh e Cristiano De André costretti a esibirsi tre volte sul palco dell’Ariston con “Creûza de mä”

La quarta serata del Festival diè stata quella dedicata alle cover. Ieri si sono esibiti tutti i cantanti in gara: in sei hanno deciso di unire le forze e formare tre coppie, gli altri hanno collaborato con artisti esterni al Festival.ha stupito tutti con una scelta molto particolare. L’artista genovese ha infatti cantato conDe, figlio del celebre cantautore Fabrizio De, sulle note di “de mä”, capolavoro scritto in dialetto genovese, che descrive perfettamente il capoluogo ligure.La scelta diè stata molto apprezzata dal pubblico, nonostante i continui problemiche hanno funestato l’esibizione. Ieri,si è esibito per 25esimo (penultimo) e ha dovuto combattere, oltre che con l’ansia, anche con una serie di disguidi. La prima volta l’artista stava per iniziare a cantare, ma non si sentiva in cuffia e il microfono era spento.