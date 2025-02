Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 – Corsi outsider, Cucciari fuoriclasse e duetti piacevoli (nonostante Tony Effe)

E poi arriva Geppi, che divora il palco e lo fa suo.la serata sia complessa e ricca di esibizioni che prevedono un ritmo ancora più serrato delle altre, lei sfrutta ogni minima occasione per prendersi la scena. Lo fa sin dall’inizio, quando annuncia il Festival con un filmato in bianco e nero, emulando le storiche annunciatrici Rai. Sua è la prima immagine della serata, come a voler sottolineare il fatto che sarà lei la vera protagonista di questa quarta tappa della kermesse sanremese.Inarrestabile, pungente e mai scontata, Geppi è un’artista preziosa che al talento unisce l’intelligenza e la grande capacità di cogliere tutte le sfumature pallide di questo Festival e dargli colore, corpo e vita.diventa casa sua e quando appare sul palco, vorremmo che rimanesse lì per sempre.