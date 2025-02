Davidemaggio.it - Sanremo 2025, conferenza stampa della finale in diretta

E’ tempo diper la finalissima del Festival diin onda stasera in prima serata su Rai1. Dopo la serata cover, che si è conclusa con la vittoria di Giorgia e dell’ospite Annalisa, Carlo Conti fa il puntosituazione sull’ultima tappakermesse canora insieme ai due co-conduttoriserata: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. DavideMaggio.it seguirà inl’incontro, previsto per le ore 12.00, per aggiornarvi minuto per minuto con le dichiarazioni.inDavide Maggio.