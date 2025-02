.com - Sanremo 2025, Clara: «Sul palco mi sono sentita libera, presto un album»

Leggi su .com

Ecco cosa ha raccontatoin conferenza stampa al Festival diin cui partecipa con il brano Febbreè stata protagonista in conferenza stampa al Festival diin cui partecipa con il brano Febbre a poche ore dalla finale di questa sera e ha raccontato la gioia per la performance della cover con Il Volo‘ sulle note di The Sound of Silence di Simon and Garfunkel, premiata con il nono posto: «Ho scelto una canzone a cui tengo particolarmente e che tratta un tema ancora molto attuale. La cosa più bella di ieri sera è stata la sinergia che abbiamo avuto sulfelice che al pubblico a casa sia arrivato questo».Seconda partecipazione di fila per l’artista lombarda che racconta come ha vissuto questi giorni: «Mie sento di aver dato tutto.