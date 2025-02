Anticipazionitv.it - Sanremo 2025, chi vince il Festival: previsioni e classifica cover

Ildiè giunto alla sua serata finale e il pubblico si domanda chi sarà il vincitore. I dati della sala stampa, del televoto e delle radio danno indicazioni importanti, ma i bookmaker sembrano avere già le idee chiare. Nel frattempo, ladelleha visto trionfare Giorgia con Annalisa, mentre alcuni artisti si sono detti soddisfatti nonostante non siano rientrati nella Top 10. Scopriamo chi è il favorito alla vittoria., chi sono i più votati?La sala stampa ha premiato cinque artisti in particolare: Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro. Tuttavia, il televoto e le radio sembrano orientati verso nomi come Coma Cose, Brunori Sas, Irama, Olly, Francesco Gabbani, Achille Lauro, Fedez e Giorgia.Giorgia e Olly favoriti per la vittoria diSecondo le, la vittoria disi giocherà tra Giorgia e Olly.