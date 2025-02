Superguidatv.it - Sanremo 2025, chi ha vinto la serata delle cover duetti? Il vincitore è Giorgia, la classifica completa

Leggi su Superguidatv.it

La quartadeidel Festival disi è conclusa con laTOP TEN, con i 10votati dalla sala stampa, giuriaradio e televoto., ladella quartadi venerdì 14 febbraioLadella quartadeidi venerdì 14 febbraio diha proclamato ildelladei. Il risultato è stato dato dalla somma dei voti della giuria così suddivisa: sala stampa 33%, giuria della radio 33% e televoto 34%. A trionfare sono statee Annalisa che hanno cantato “Skyfall” di Adele seguite dal magico duetto di Lucio Corsi e Topo Gigio sulle note di “Nel blu dipinto di blu”. Al terzo posto Fedez e Marco Masini con una versione rivisitata di “Bella Stronza”.Ecco la TOP 10,della quartadeidiE ANNALISA – SKYFALLLUCIO CORSI E TOPO GIGIO – NEL BLU DIPINTO DI BLUFEDEZ E MARCO MASINI – BELLA STRONZAOLLY CON GORAN BREGOVIC – IL PESCATOREBRUNORI SAS, RICCARDO SINIGALIA E DIMARTINOIRAMA E ARISA – SAY SOMETHINGROCCO HUNT E CLEMETINO – YES I KNOW MY WAYELODIE E ACHILLE LAURO – A MANO A MANO E FOLLE CITTA’CLARA E IL VOLO THE SOUND OF SILENCETHE KOLORS E SAL DA VINCI – ROSSETTO E CAFFE’La Top 10 delladi #Cosa ne pensate? pic.