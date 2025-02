Tpi.it - Sanremo 2025, chi è il cantante mascherato che interpreta “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte

, chi è ilcheL'inno del Festival didel deejay: ma chi è ilcheil brano? Si chiama Andrea Bonomo.Nato nel 1978, l'interprete, di origine siciliana, nel 2008 ha partecipato proprio al Festival di, nella categoria delle Nuove Proposte, con il brano Anna.Nel corso della sua carriera si è fatto conoscere come compositore. Andrea Bonomo, infatti, ha scritto canzoni per artisti del calibro Annalisa, Alessandra Amoroso, Dargen D'Amico, Eros Ramazzotti ed Emma Marrone.