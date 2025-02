Quotidiano.net - Sanremo 2025, attesa per la scaletta della finale di stasera. La conferenza stampa live

, 15 febbraio– E’ il granall'Ariston per l’ultima sera del Festival diche decreterà il vincitore. E c’è grandeper ladicon l’ordine di uscita dei cantanti minuto per minuto. Ad affiancare sul palco Carlo Conti, ci saranno i co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, reduce dall'esperienza del dopofestival. Ad aprire la serata il dj e producer Gabry Ponte che presenterà sul palco Tutta l'Italia (), il suo ultimo singolo, scelto come jingle ufficialemanifestazione. Dopo un’emozionante serata con le cover e i duetti,sul palco tutte e 29 le canzoni dei Big, sottoposte al giudizio di Televoto (34%), Giuria delle Radio (33%) e Sala(33%). Il risultato verrà sommato a quello complessive delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale.